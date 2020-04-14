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У Києві повідомлено про підозру шахрайці, яка ошукала жителів столиці на близько 4 млн гривень

У Києві повідомлено про підозру шахрайці, яка ошукала жителів столиці на близько 4 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві повідомили про підозру 34-річній жінці, яка ошукала 9 жителів столиці на близько 4 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 34-річній киянці, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами 9 мешканців столиці на суму близько 4 мільйонів гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що переслідуючи мету власного збагачення, зловмисниця створювала у потерпілих хибне уявлення про те, що вона є успішною, заможною людиною з міцними соціальними зв’язками та можливостями. Будучи офіційно ніде не працюючою, жінка представлялась посадовцем ГПУ, а свого чоловіка рекомендувала як співробітника СБУ. Зловмисниця переконувала громадян, що завдяки зв’язкам має можливість придбання зі знижкою елітних авто, техніки Apple, туристичних путівок тощо.

Отримавши від довірливих громадян грошові кошти, шахрайка обіцяла упродовж місяця виконати замовлення, але у дійсності розпоряджалася коштами на власний розсуд.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж січня–липня 2019 року жертвами шахрайки стали 9 громадян, яким завдано збитків на суму майже 4 мільйонів гривень.

За результатами розслідування жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюються спільники підозрюваної та інші епізоди шахрайських дій.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чотирьох учасників злочинної групи, які привласнили та перепродали квартири киян та комунальні об’єкти на понад 5 млн грн. 

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