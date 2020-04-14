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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киеве сообщено о подозрении мошеннице, которая обманула жителей столицы на около 4 млн гривен

В Киеве сообщено о подозрении мошеннице, которая обманула жителей столицы на около 4 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 14795 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве сообщили о подозрении 34-летней женщине, которая обманула 9 жителей столицы на около 4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 34-летней киевлянке, которая путем обмана завладела денежными средствами 9 жителей столицы на сумму около 4 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преследуя цель личного обогащения, злоумышленница создавала у пострадавших ложное представление о том, что она является успешной, состоятельным человеком с крепкими социальными связями и возможностями. Будучи официально нигде не работающей, женщина представлялась должностным лицом ГПУ, а своего мужа рекомендовала как сотрудника СБУ. Злоумышленница убеждала граждан, что благодаря связям имеет возможность приобретения со скидкой элитных авто, техники Apple, туристических путевок и тому подобное.

Получив от доверчивых граждан денежные средства, мошенница обещала в течение месяца выполнить заказ, но в действительности распоряжалась средствами по своему усмотрению.

Согласно материалам следствия, на протяжении января-июля 2019 года жертвами мошенницы стали 9 граждан, которым причинен ущерб на сумму почти 4 миллионов гривен.

По результатам расследования женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185, ч. Ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются сообщники подозреваемой и другие эпизоды мошенничества.

Напомним, в Киеве будут судить четырех участников преступной группы, которые присвоили и перепродали квартиры киевлян и коммунальные объекты на более 5 млн грн.

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