Судитимуть аферистів, які привласнили та перепродали квартири киян на понад 5 млн грн

КИЇВ. 24 березня. УНН. Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників злочинної групи, які привласнили та перепродали квартири киян та комунальні об’єкти на понад 5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.