Судитимуть аферистів, які привласнили та перепродали квартири киян на понад 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників злочинної групи, які привласнили та перепродали квартири киян та комунальні об’єкти на понад 5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно чотирьох учасників злочинної групи, які займалися незаконним відчуженням та перепродажем об’єктів комунальної та приватної власності", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2017 років підозрювані за підробленими документами незаконно заволоділи п’ятьма житловими приміщеннями у різних районах столиці.
"Так, отримавши інформацію про смерть власників житла (зазвичай самотніх пенсіонерів), шахраї виготовляли підроблені договори купівлі-продажу квартири та на підставі цих документів переоформлювали право власності на підставних осіб. У трьох епізодах потерпілі дізналися про незаконне відчуження майна під час оформлення спадщини. Ще два епізоди заволодіння квартирами комунальної власності правоохоронці встановили слідчим шляхом. Загальна сума збитків становить понад 5 млн гривень", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що за результатами досудового слідства встановлена причетність до злочину 4 зловмисників. Один із них - раніше судимий за розбій мешканець Київської області, який з 2010 року перебував у розшуку.
Санкціями за цілим рядом статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
"На незаконно відчужені квартири накладено арешт з метою недопущення їх подальшого незаконного продажу", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві судитимуть аферистів, які пропонували роботу в ЄС та ошукали людей на понад 1,5 млн грн.