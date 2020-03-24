Осудят аферистов, которые присвоили и перепродали квартиры киевлян на более чем 5 млн грн

КИЕВ. 24 марта. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников преступной группы, которые присвоили и перепродали квартиры киевлян и коммунальные объекты на более чем 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.