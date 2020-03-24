Осудят аферистов, которые присвоили и перепродали квартиры киевлян на более чем 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников преступной группы, которые присвоили и перепродали квартиры киевлян и коммунальные объекты на более чем 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников преступной группы, которые занимались незаконным отчуждением и перепродажей объектов коммунальной и частной собственности", - говорится в сообщении.
Указано, что досудебным расследованием установлено, что в течение 2016-2017 годов подозреваемые по поддельным документам незаконно завладели пятью жилыми помещениями в разных районах столицы.
"Так, получив информацию о смерти собственников жилья (обычно одиноких пенсионеров), мошенники изготавливали поддельные договоры купли-продажи квартиры и на основании этих документов переоформляли право собственности на подставных лиц. В трех эпизодах потерпевшие узнали о незаконном отчуждении имущества при оформлении наследства. Еще два эпизода завладения квартирами коммунальной собственности правоохранители установили следственным путем. Общая сумма ущерба составляет более 5 млн гривен", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что по результатам досудебного следствия установлена причастность к преступлению 4 злоумышленников. Один из них - ранее судимый за разбой житель Киевской области, который с 2010 года находился в розыске.
Санкциями по целому ряду статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"На незаконно отчужденные квартиры наложен арест с целью недопущения их дальнейшего незаконной продажи", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве будут судить аферистове, которые предлагали работу в ЕС и обманули людей на более 1,5 млн грн.