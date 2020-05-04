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Правоохранители рассказали детали спецоперации по задержанию межрегиональной банды воров икон

Киев • УНН

 • 22276 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Полицейские Тернопольской области обезвредили преступную группу, которая обворовывала церкви и монастыри Украины. Правоохранители обнаружили цеха, в которых реставрировали памятники искусств, а также около шестисот предметов сакрального искусства, среди которых более 450 ценных икон, датированных 17-19 веками. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области, информирует УНН.

Правоохранители рассказали детали спецоперации по задержанию межрегиональной банды воров икон

Отмечается, что спецоперация по задержанию подозреваемых проводилась совместно со следователями ГУНП в Тернопольской области, работниками отдела расследования особо тяжких преступлений и бойцами спецподразделения КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры.

"В настоящее время нами проведено одновременно 14 обысков на территории Одессы, а также Хмельницкого и Киева. Во время спецоперации мы изъяли более 450 икон. Трех фигурантов задержали согласно статье 208 УПК Украины", - сообщил Андрей Рубель, начальник Департамента стратегических расследований НПУ.

По предварительной информации, в организованной группе с признаками преступной входило семь человек. Среди подозреваемых - двое уроженцев Молдовы. Именно они организовали "бизнес" на антиквариате.

"Подозреваемые в течение 2018-2020 годов похищали ценные иконы из церквей и монастырей. Они искали в соцсетях и справочных изданиях информацию о иконах, написанных в 17-19 веках, ехали в храмы, где хранились экспонаты, обследовали на предмет наличия камер видеонаблюдения, осматривали замки и окна. После этого брали необходимые инструменты и шли на преступление", - сообщают правоохранители.

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Указывается, что жертвами преступной группы стали храмы Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

"Похищенное фактически сразу переправляли по почте на Одессу. Уже после этого специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди клиентов злоумышленников - бизнесмены, чиновники и жители стран Европы. Сбывали иконы через аукционы. Стоимость предметов искусств колебалась от 150 до 300 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование. В ходе расследования стало известно, что к преступлениям причастны двое жителей Одесской области. Шесть краж из церквей зарегистрировали правоохранители на территории Тернопольской области. Среди похищенного - 15 дорогостоящих икон.

"Свою последнюю кражу подозреваемые совершили в ночь с 29 на 30 апреля. Из храма Архангела Михаила, в селе Михайловка в Винницкой области, они вынесли три иконы 1860 года - "Николая Чудотворца", "Матери Божьей" и "Серафим Саровский молится на камне". Их сразу через почту прислали в Одесскую область для реализации", - уточнили правоохранители.

Именно во время получения последней партии краденого, через 30 секунд после выхода из почтового отделения, подозреваемых задержали.

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"На сегодня следователи доказали причастность группы к 20 фактов краж. В ходе спецоперации оперативники провели одновременно 14 обысков на территории Одесской, Хмельницкой и Киевской областей. Среди изъятого около 700 предметов церковной атрибутики - это иконы, старинные книги, ценные вещи, а также 4 автомобиля, компьютерная техника, мобильные терминалы, радиостанции, записные книжки, спецодежда и средства для проникновения в помещение. Среди прочего есть и оружие и патроны. В доме антиквара в Хмельницкой области работники полиции обнаружили и изъяли краденых икон на сумму почти 2 миллиона долларов. Сейчас продолжаются следственные действия. Подозреваемых проверяют на причастность к подобным преступлениям, совершенным на территории пяти областей", - резюмировали в полиции.

Прокурор Тернопольской области Петр Бойко сообщил, что трое участников группировки задержали согласно статье 208 УПК. Всем трем объявили подозрение по статье 185 часть 4 УК и выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 260 тыс., 1 млн 200 тыс. и 1,1 млн гривен.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине задержали межрегиональную банду, которая в течение двух лет похищала иконы из церквей.

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