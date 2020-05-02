В Україні затримали міжрегіональну банду, яка протягом двох років викрадала ікони з церков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Україні затримали міжрегіональну банду, яка протягом двох років викрадала ікони з церков, проведено понад 13 санкціонованих обшуків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"…Викрито міжрегіональну групу осіб, яка впродовж 2018-2020 років здійснила ряд крадіжок ікон із церков у різних областях України, поєднаних з таємним проникненням до цих приміщень", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, остання крадіжка відбулась 30 квітня 2020 року з храму, розташованого у селі Михайлівка Шарогородського району Вінницької області. Було викрадено три ікони 1860 року, які в подальшому вилучені.
На території міст Одеси, Києва та Хмельницького 70 правоохоронців провели понад 13 санкціонованих обшуків. За їх результатами виявлено та вилучено велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, грошові кошти, автомобілі тощо.
Наразі затримано організатора та двох виконавців злочинів. Їм повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних з проникненням у приміщення, вчинених у великих розмірах (ч. ч. 3, 4 ст. 185 КК України). Наразі вирішується питання про обрання відносно них запобіжного заходу та накладення арешту на майно.
Також перевіряються на причетність до вчинення цих злочинів інші особи.
Нагадаємо, з України до США та Австралії намагалися незаконно вивезти 6 ікон кінця 19 - початку 20 століття.