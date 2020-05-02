В Украине задержали межрегиональную банду, которая в течение двух лет похищала иконы из церквей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине задержали межрегиональную банду, которая в течение двух лет похищала иконы из церквей, проведено более 13 санкционированных обысков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"...Раскрыто межрегиональную группу лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины, соединенных с тайным проникновением в эти помещения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 года из храма, расположенного в селе Михайловка Шарогородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года, которые в дальнейшем были изъяты.
На территории Одессы, Киева и Хмельницкого 70 правоохранителей провели более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное.
Сейчас задержан организатор и двое исполнителей преступлений. Извещены о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещения, совершенных в крупных размерах (ч. Ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.
Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица.
Напомним, из Украины в США и Австралии пытались незаконно вывезти 6 икон конца 19 - начала 20 века.