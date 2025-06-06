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Правоохоронці мать перевірити компанії Порошенка, через які с/г земля стала недоступною для мільйонів українців - експерт

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Масова скупка с/г землі компаніями Порошенка унеможливлює доступ до неї для мільйонів українців. Експерт закликав правоохоронців розслідувати зловживання.

Правоохоронці мать перевірити компанії Порошенка, через які с/г земля стала недоступною для мільйонів українців - експерт

Масова скупка землі сільськогосподарського призначення компаніями, близькими до Петра Порошенка, зробила землю майже недоступною для мільйонів українців. Про це заявив експерт Петро Олещук, закликавши правоохоронні органи розслідувати можливі зловживання з боку олігарха та його бізнес-оточення.

За словами експерта, який посилається на дані "Економічної правди", родина Порошенка вже володіє понад 120 тисячами гектарів землі. А його компанія "Укрпромінвест-Агро" продовжує активно скуповувати найкращі земельні ділянки, суттєво посилюючи свою присутність на ринку. 

"У Порошенка утворили монополію на землю, зробивши ціну на неї непідйомною для українців. Цей "сивочолий" олігарх вбив будь-яку можливість українцю бути господарем на власній землі. Впевнений, дії нардепа мають перевірити правоохоронці", – наголосив експерт.

Як повідомив Олещук, син Петра Порошенка, Олексій, офіційно контролює компанію після того, як у 2019 році йому було передано право власності. При цьому він переховується від мобілізації у Лондоні. Олещук нагадав, що за часів каденції Порошенка на посту президента його компанії за допомогою адміністративного ресурсу незаконно перереєстрували на себе земельні ділянки, які були орендовані фермерами.

"Тоді, як писало Слідство.info, тисячі гектарів земель, орендованих фермерами, були переоформлені на компанії Порошенка через новий на той час електронний реєстр, попри чинні договори оренди", – зазначив Олещук.

Він також нагадав оцінку руху "Чесно", який назвав такі дії Порошенка рейдерством, махінаціями з природними ресурсами, політичною корупцією, а найголовніше – зловживанням владою. На думку Олещука, підхід Порошенка з того часу не змінився.

"Сьогодні олігарх Порошенко задає ціни на землю для всієї країни з вигодою для власної кишені. Це класичне зловживання ринковою силою, яке у нормальних державах кваліфікується як монополія. У США, наприклад, держава жорстко карає компанії, які контролюють доступ до ресурсів і впливають на цінову політику. Тому правоохоронці мають негайно розслідувати зловживання компаніями Порошенка – масову скупку землі. Бо, якщо ми дозволимо одному політику-олігарху визначати, скільки коштує українська земля – завтра він визначатиме, хто з українців взагалі має право на ній жити", – резюмував Петро Олещук.

Як повідомлялось раніше, підсанкційний народний депутат Петро Порошенко намагався обійти санкції та зберегти контроль над своїми найбільш прибутковими активами на 17 млрд грн, формально відмовившись від них на користь своєї дружини Марини.

Також, Петро Порошенко у 2024 році отримав доходів на 4,6 млрд грн. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика в довоєнний 2021 рік, ідеться в щорічній декларації, оприлюдненій у реєстрі НАЗК. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Порошенко Петро Олексійович
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Лондон
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