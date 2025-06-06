Правоохранители должны проверить компании Порошенко, из-за которых с/х земля стала недоступной для миллионов украинцев - эксперт

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив
13:00 • 6610 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

11:45 • 27546 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

07:51 • 33409 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 52671 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 97256 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 148034 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 110251 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 98563 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 90934 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 66343 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4м/с
44%
750мм
Популярные новости

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

6 июня, 03:23 • 53751 просмотра

В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

6 июня, 03:29 • 46788 просмотра

В Белгородской области рф подорвали железнодорожные пути: тепловоз сошел с рельсов

6 июня, 04:09 • 25759 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 30904 просмотра

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

11:38 • 11836 просмотра
публикации

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

13:00 • 6610 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

11:45 • 27546 просмотра

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 104458 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 190627 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 197349 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Сергей Марченко

Актуальные места

Украина

Киев

Тернополь

Молдова

Лондон

Реклама
УНН Lite

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 31435 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 125593 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 89490 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 131892 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 356030 просмотра
Актуальное

Instagram

Шахед-136

Вашингтон Пост

Ми-8

Ми-24

Правоохранители должны проверить компании Порошенко, из-за которых с/х земля стала недоступной для миллионов украинцев - эксперт

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Массовая скупка с/х земли компаниями Порошенко делает невозможным доступ к ней для миллионов украинцев. Эксперт призвал правоохранителей расследовать злоупотребления.

Правоохранители должны проверить компании Порошенко, из-за которых с/х земля стала недоступной для миллионов украинцев - эксперт

Массовая скупка земли сельскохозяйственного назначения компаниями, близкими к Петру Порошенко, сделала землю практически недоступной для миллионов украинцев. Об этом заявил эксперт Петр Олещук, призвав правоохранительные органы расследовать возможные злоупотребления со стороны олигарха и его бизнес-окружения.

По словам эксперта, который ссылается на данные "Экономической правды", семья Порошенко уже владеет более чем 120 тысячами гектаров земли. А его компания "Укрпроминвест-Агро" продолжает активно скупать лучшие земельные участки, существенно усиливая свое присутствие на рынке. 

"У Порошенко создали монополию на землю, сделав цену на нее неподъемной для украинцев. Этот "сивочолый" олигарх убил любую возможность украинца быть хозяином на своей земле. Уверен, действия нардепа должны проверить правоохранители", – подчеркнул эксперт.

Как сообщил Олещук, сын Петра Порошенко, Алексей, официально контролирует компанию после того, как в 2019 году ему было передано право собственности. При этом он скрывается от мобилизации в Лондоне. Олещук напомнил, что во время каденции Порошенко на посту президента его компании с помощью административного ресурса незаконно перерегистрировали на себя земельные участки, которые были арендованы фермерами.

"Тогда, как писало Слідство.info, тысячи гектаров земель, арендованных фермерами, были переоформлены на компании Порошенко через новый на тот момент электронный реестр, несмотря на действующие договоры аренды", – отметил Олещук.

Он также напомнил оценку движения "Чесно", которое назвало такие действия Порошенко рейдерством, махинациями с природными ресурсами, политической коррупцией, а самое главное – злоупотреблением властью. По мнению Олещука, подход Порошенко с тех пор не изменился.

"Сегодня олигарх Порошенко задает цены на землю для всей страны с выгодой для собственного кармана. Это классическое злоупотребление рыночной силой, которое в нормальных государствах квалифицируется как монополия. В США, например, государство жестко наказывает компании, которые контролируют доступ к ресурсам и влияют на ценовую политику. Поэтому правоохранители должны немедленно расследовать злоупотребления компаниями Порошенко – массовую скупку земли. Потому что, если мы позволим одному политику-олигарху определять, сколько стоит украинская земля – завтра он будет определять, кто из украинцев вообще имеет право на ней жить", – резюмировал Петр Олещук.

Как сообщалось ранее, подсанкционный народный депутат Петр Порошенко пытался обойти санкции и сохранить контроль над своими наиболее прибыльными активами на 17 млрд грн, формально отказавшись от них в пользу своей жены Марины.

Также, Петр Порошенко в 2024 году получил доходов на 4,6 млрд грн. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год, говорится в ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАЗК. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Петр Порошенко
Соединённые Штаты
Лондон
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9