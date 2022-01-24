Правильне харчування при лікуванні раку: чи потрібно дотримуватися дієти

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"Персонально підібраний раціон відіграє важливу роль в процесі подолання недуги. Схему лікувального харчування для кожного пацієнта розробляє дієтолог. При цьому фахівець враховує всі моменти - вид раку, супутні захворювання, виникнення побічних явищ хіміотерапії та променевої терапії, стан після хірургічного втручання. Професіонал підбере раціон так, щоб меню було максимально збалансовано за вітамінами, мінералами, поживними речовинами та воді. Завдяки консультаціям дієтолога наші пацієнти дізнаються основні принципи здорового харчування, отримують необхідні рекомендації щодо вживання тих чи інших продуктів під час лікування і протягом реабілітаційного періоду", - повідомив лікар.

Деталі

Що стосується загальних рекомендацій з харчування для пацієнтів, у яких діагностовано рак, то всі лікарі рекомендують отримувати в потрібній кількості калорії та збалансувати споживання вуглеводів, жирів і білків, уникати зневоднення організму.

Фахівці рекомендують вживати нежирні м'ясо і рибу у відварному, тушкованому, печеному вигляді або приготовані на пару. Каші з різних круп - манна, гречана, вівсяна, перлова, рисова; макаронні вироби з твердих сортів пшениці.

Овочі, тушковані у вигляді соте: капуста цвітна, брокколі, морква, кабачки, баклажани, помідори без шкірки, солодкий перець без шкірки. Можна готувати фруктово-овочеві соки: з яблук, винограду, моркви, селери, кропу, петрушки, огірків, помідорів і болгарського перцю (в невеликій кількості, - ред.). Можна в будь-якому комфортному поєднанні та пропорціях, тільки обов'язково розводити кип'яченою водою в пропорції 1:1. Також корисні кисломолочні продукти: сир середньої жирності, некислий кефір, йогурти, сир у вигляді запіканки з фруктами, сирники, ледачі вареники з мінімальним додаванням борошна.

За словами фахівців Американського Інституту досліджень раку (American Institute for Cancer Research, - ред.), всім людям бажано уникати в раціоні великої кількості червоного м'яса та алкоголю, так як це може підвищувати ризик виникнення раку.

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