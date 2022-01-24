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15 марта, 19:03 • 107049 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144175 просмотра

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15 марта, 13:22 • 124029 просмотра

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15 марта, 13:08 • 117506 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101634 просмотра

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Правильное питание при лечении рака: нужно ли соблюдать диету

Киев • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Пациентам, у которых обнаружен рак, важно правильно питаться, так как благодаря сбалансированному приему пищи укрепляется и повышается сопротивляемость организма болезни. По словам врача Больницы израильской онкологии LISOD, сбалансированное питание важно для каждого пациента, вне зависимости от стадии развития болезни.

Цитата

«Персонально подобранный рацион играет важную роль в процессе преодоления недуга. Схему лечебного питания для каждого пациента разрабатывает диетолог. При этом специалист учитывает все моменты – вид рака, сопутствующие заболевания, возникновение побочных явлений химиотерапии и лучевой терапии, состояние после хирургического вмешательства. Профессионал подберет рацион так, чтобы меню было максимально сбалансировано по витаминам, минералам, питательным веществам и воде. Благодаря консультациям диетолога наши пациенты узнают основные принципы здорового питания, получают необходимые рекомендации по употреблению тех или иных продуктов во время лечения и в течение реабилитационного периода, - сообщил врач.

Детали

Что касается общих рекомендаций по питанию для пациентов, у которых диагностирован рак, то все врачи рекомендуют получать в нужном количестве калории и сбалансировать потребление углеводов, жиров и белков, избегать обезвоживания организма.

Специалисты рекомендуют употреблять нежирные мясо и рыбу в отварном, тушеном, печеном виде или приготовленные на пару. Каши из различных круп – манная, гречневая, овсяная, перловая, рисовая; макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

Овощи, тушеные в виде соте: капуста цветная, брокколи, морковь, кабачки, баклажаны, помидоры без кожуры, сладкий перец без кожуры. Можно готовить фруктово-овощные соки: из яблок, винограда, моркови, сельдерея, укропа, петрушки, огурцов, помидоров и болгарского перца (в небольшом количестве, - ред.). Можно в любом комфортном сочетании и пропорциях, только обязательно разводить кипяченной водой в пропорции 1:1. Также полезны кисломолочные продукты: творог средней жирности, некислый кефир, йогурты, творог в виде запеканки из творога с фруктами, сырники, ленивые вареники с минимальным добавлением муки.

По словам специалистов Американского института исследований рака (American Institute for Cancer Research, - ред.), всем людям желательно избегать в рационе большого количества красного мяса и алкоголя, так как это может повышать риск возникновения рака.

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