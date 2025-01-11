Працівник представництва ЄС у мінську отримав 4 роки в'язниці
Київ • УНН
Суд білорусі засудив співробітника представництва ЄС Микалая Хіло до 4 років ув'язнення за критику президента. ЄС вимагає звільнення затриманого та всіх політичних в'язнів у білорусі.
Наприкінці минулого року білоруський суд ухвалив рішення про ув’язнення місцевого працівника представництва ЄС у мінську на чотири роки. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
Деталі
Затримання співробітника Микалая Хіло відбулося у квітні минулого року поблизу офісу представництва ЄС. За інформацією правозахисних організацій, влада білорусі звинуватила його у скоєнні злочинів, пов’язаних із критикою президента країни.
ЄС закликає до звільнення затриманого працівника, ситуація навколо прав людини в білорусі залишається критичною.
Лідер країни лукашенко, який тримає владу понад три десятиліття, готується до чергових президентських виборів. Ці вибори, як і попередні, можуть бути визнані міжнародною спільнотою сфальсифікованими.
Європейський Союз, своєю чергою, наполягає на звільненні всіх політичних в’язнів у білорусі, підкреслюючи неприпустимість подібних дій у сучасному світі.
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