Работник представительства ЕС в минске получил 4 года тюрьмы
Киев • УНН
Суд беларуси приговорил сотрудника представительства ЕС Микалая Хило к 4 годам заключения за критику президента. ЕС требует освобождения задержанного и всех политических заключенных в беларуси.
В конце прошлого года белорусский суд принял решение о заключении местного работника представительства ЕС в минске на четыре года. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
Задержание сотрудника Микалая Хило произошло в апреле прошлого года возле офиса представительства ЕС. По информации правозащитных организаций, власти Беларуси обвинили его в совершении преступлений, связанных с критикой президента страны.
ЕС призывает к освобождению задержанного работника, ситуация вокруг прав человека в беларуси остается критической.
Лидер страны Лукашенко, который держит власть более трех десятилетий, готовится к очередным президентским выборам. Эти выборы, как и предыдущие, могут быть признаны международным сообществом сфальсифицированными.
Европейский Союз, в свою очередь, настаивает на освобождении всех политических заключенных в беларуси, подчеркивая недопустимость подобных действий в современном мире.
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