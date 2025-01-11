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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Работник представительства ЕС в минске получил 4 года тюрьмы

Работник представительства ЕС в минске получил 4 года тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 3160 просмотра

Суд беларуси приговорил сотрудника представительства ЕС Микалая Хило к 4 годам заключения за критику президента. ЕС требует освобождения задержанного и всех политических заключенных в беларуси.

В конце прошлого года белорусский суд принял решение о заключении местного работника представительства ЕС в минске на четыре года. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Задержание сотрудника Микалая Хило произошло в апреле прошлого года возле офиса представительства ЕС. По информации правозащитных организаций, власти Беларуси обвинили его в совершении преступлений, связанных с критикой президента страны. 

ЕС призывает к освобождению задержанного работника, ситуация вокруг прав человека в беларуси остается критической. 

Лидер страны Лукашенко, который держит власть более трех десятилетий, готовится к очередным президентским выборам. Эти выборы, как и предыдущие, могут быть признаны международным сообществом сфальсифицированными. 

Европейский Союз, в свою очередь, настаивает на освобождении всех политических заключенных в беларуси, подчеркивая недопустимость подобных действий в современном мире.

лукашенко отказался от наблюдателей ОБСЕ на "выборах" в беларуси10.01.25, 09:07 • 21746 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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