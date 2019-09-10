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Працівник НАЗК незаконно збирав дані про співробітників ДБР і ГПУ - Труба

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Співробітник НАЗК незаконно копіював конфіденційну інформацію з електронних декларацій керівництва Київського управління Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України, суддів і депутатів для ймовірної передачі третім особам, пише УНН з посиланням на Telegram-канал директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

“Використовуючи службовий ключ доступу до Єдиного державного реєстру декларацій, він завантажував на окремий носій відомості, що законом захищені — ідентифікаційні коди, серії та номери паспортів, місця проживання, дати народження, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації. Робив він це все безпідставно і, що найголовніше — незаконно”, — вказано у повідомленні.

“Серед тих, у чиє життя він „вліз“, 11 працівників Київського теруправління ДБР. „Пройшлися“ по всьому керівництву — починаючи з директора, закінчуючи начальниками слідчих відділів”, — додав Труба.

Загальне коло осіб, декларації яких зацікавили працівника НАЗК — керівництво Генеральної прокуратури, судді, народний депутат України, депутат місцевої ради, працівники Нацполіції.

Завдяки оперативним діям Нацполіції, допитливий працівник НАЗК вже отримав повідомлення про підозру.

Як писав УНН, Труба прокоментував слідчі дії ДБР та СБУ у парламенті.

Українські Національні Новини

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