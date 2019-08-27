Труба прокоментував слідчі дії ДБР та СБУ у парламенті

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з оперативним підрозділом Служби безпеки України проводили "огляд" центру управління системою “Рада” 23 та 27 серпня через інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.

“Так, 23 та 27 серпня слідчі ДБР спільно з оперативним підрозділом СБУ проводили огляд центру управління системою "Рада“. (Тому що — ред.) ми отримали інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку як обов’язковий елемент під час голосування народних депутатів України”, — написав Труба.

За його словами, ДБР прийшло до центру управління “Ради”, тому що використання сенсорної кнопки поставило би під сумнів легітимність усіх ухвалених законів народними депутатами, адже наразі її функціонування не передбачено чинним законом “Про Регламент Верховної Ради України”.

“На цьому наголошує і Головне юридичне управління ВР у своєму висновку”, — зазначив він.

На запитання, що планували та вже зробили окремі керівники Апарату ВР, чи порушили вони правила експлуатації використання сенсорно-обчислювальної системи, Труба зазначив: "ДБР і встановлює".

Окрім того, він наголосив, що ДБР приходили не з обшуками, а з "оглядом", на який отримали дозвіл першого заступника керівника Апарату ВР Володимира Слишинського.

Нагадаємо, Парубій заявив, що слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України заблокували центр управління системою “Рада-3” 23 серпня під час загального тестування.

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