Слідчі заблокували роботу апарату ВР – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України заблокували центр управління системою "Рада-3" 23 серпня під час загального тестування. Про це заявив депутат від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За 10 хвилин до того, як мало початися загальне тестування (23 серпня – ред.), коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти в зал і провести це тестування, в приміщення Верховної Ради без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшло 12 слідчих працівників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань", - розповів Парубій.
За його словами, вони зайшли в комп’ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії та заблокували роботу комп’ютерного центру та дали вказівку силовим підрозділам не впускати нікого з працівників апарату в зал.
Нагадаємо, Парубій заявив, працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводили слідчі дії у Верховній Раді.