Следователи заблокировали работу аппарата ВР — Парубий

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование (23 августа - ред.), когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашло 12 следственных работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - рассказал Парубий.

По его словам, они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указание силовым подразделениям не впускать никого из сотрудников аппарата в зал.

Напомним, Парубий заявил, работники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия й в Верховной Раде.