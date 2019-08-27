Парубій заявив, що ДБР і СБУ проводили слідчі дії у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводили слідчі дії у Верховній Раді. Про це заявив голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Парубій повідомив, що слідчі не дали працівникам апарату ВР протестувати сенсорну кнопку.
"У приміщення Верховної Ради України без запрошення, без офіційного дозволу суду зайшло 12 слідчих СБУ та ДБР. Вони зайшли в комп’ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії та заблокували роботу комп’ютерного центру та дали вказівку силовим підрозділам не впускати нікого з працівників апарату в зал", - повідомив він.
"Центральним апаратом ДБР за оперативним супроводом департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 363 ККУ за фактом порушення службовими особами апарату Верховної Ради України правил експлуатації електронних обчислювальних машин та автоматизованих систем шляхом впровадження використання сенсорної клавіші в електронній системі підрахунку голосів…" - сказав Парубій.
Додамо, що у ложі у сесійній залі Верховної Ради дійсно є люди. Ймовірно, це слідчі ДБР або СБУ.
Нагадаємо, Парубій раніше заявив, що до початку засідань нового складу Верховної Ради в сесійній залі українського парламенту буде запущена сенсорна кнопка.