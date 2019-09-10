Сотрудник НАЗК незаконно собирал данные о сотрудниках ГБР и ГПУ - Труба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сотрудник НАЗК незаконно копировал конфиденциальную информацию с электронных деклараций руководства Киевского управления Государственного бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины, судей и депутатов для возможной передачи третьим лицам, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.
“Используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, что законом защищены — идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации. Делал он это все основания и, что самое главное — незаконно”, — указано в сообщении.
“Среди тех, у чья жизнь он „влез“, 11 работников Киевского теруправления ГБР. „Прошлись“ по всему руководству — начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов”, — добавил Труба.
Общий круг лиц, декларации которых заинтересовали работника НАЗК — руководство Генеральной прокуратуры, судьи, народный депутат Украины, депутат местного совета, работники Нацполиции.
Благодаря оперативным действиям Нацполиции, любознательный работник Назка уже получил сообщение о подозрении.
Как писал УНН, Труба прокомментировал следственные действия ГБР и СБУ в парламенте.