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"ППО – безумовний пріоритет": Зеленський обговорив посилення оборони України з прем'єром Греції

Київ • УНН

 • 29942 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Одесі, щоб обговорити зміцнення потенціалу протиповітряної оборони України, оскільки протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом для Києва.

"ППО – безумовний пріоритет": Зеленський обговорив посилення оборони України з прем'єром Греції

Президент Володимир Зеленський провів перемовини щодо посилення обороноздатності України з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. про це глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі 

За словами Зеленського, пріоритетом України у таких переговорах завжди є системи ППО. 

Сьогодні – в Одесі. Зустріч із Прем’єр-міністром Греції. Головним питанням на перемовинах із Прем’єр-міністром Греції була, звичайно, наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті. ППО – безумовний пріоритет. Як і в перемовинах з іншими партнерами

- розповів президент. 

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Він наголосив, що Україна потребує зброї, яка може врятувати життя людей. Володимир Зеленскьий розповів, що вчора Одеса була під ударом "шахедів", а сьогодні вранці росія завдала по місту ракетного удару.

Потрібно більше захисту. Я говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Міцотакісом про те, як тут, на півдні України, можна посилити наших людей. Будуть перемовини і з іншими державами та лідерами. Ми дуже цінуємо кожен прояв допомоги

- наголосив президент України. 

Доповнення

Також глава держави провів оперативну нараду з місцевими керівниками щодо допомоги постраждалим внаслідок російських обстрілів. 

Провів сьогодні оперативну нараду з місцевими керівниками – обласною владою, також урядовцями, щоб надали всю необхідну допомогу людям, які втратили житло від російських ударів, втратили документи. Потрібно, щоб це була достатня допомога

- розповів президент у відеозверненні.

Він також подякував усім, хто підтримує людей в Одесі та всім, хто працює заради України та в Україні.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли перебував у місті з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

У момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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