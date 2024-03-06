"ППО – безумовний пріоритет": Зеленський обговорив посилення оборони України з прем'єром Греції
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Одесі, щоб обговорити зміцнення потенціалу протиповітряної оборони України, оскільки протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом для Києва.
Президент Володимир Зеленський провів перемовини щодо посилення обороноздатності України з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. про це глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, пріоритетом України у таких переговорах завжди є системи ППО.
Сьогодні – в Одесі. Зустріч із Прем’єр-міністром Греції. Головним питанням на перемовинах із Прем’єр-міністром Греції була, звичайно, наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті. ППО – безумовний пріоритет. Як і в перемовинах з іншими партнерами
Зеленський та прем'єр Греції в Одесі ушанували пам’ять загиблих 2 березня06.03.24, 17:31 • 27952 перегляди
Він наголосив, що Україна потребує зброї, яка може врятувати життя людей. Володимир Зеленскьий розповів, що вчора Одеса була під ударом "шахедів", а сьогодні вранці росія завдала по місту ракетного удару.
Потрібно більше захисту. Я говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Міцотакісом про те, як тут, на півдні України, можна посилити наших людей. Будуть перемовини і з іншими державами та лідерами. Ми дуже цінуємо кожен прояв допомоги
Доповнення
Також глава держави провів оперативну нараду з місцевими керівниками щодо допомоги постраждалим внаслідок російських обстрілів.
Провів сьогодні оперативну нараду з місцевими керівниками – обласною владою, також урядовцями, щоб надали всю необхідну допомогу людям, які втратили житло від російських ударів, втратили документи. Потрібно, щоб це була достатня допомога
Він також подякував усім, хто підтримує людей в Одесі та всім, хто працює заради України та в Україні.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли перебував у місті з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
У момент атаки глава держави був з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.