"ППО – безумовний пріоритет": Зеленський обговорив посилення оборони України з прем'єром Греції

Президент Володимир Зеленський провів перемовини щодо посилення обороноздатності України з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. про це глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

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За словами Зеленського, пріоритетом України у таких переговорах завжди є системи ППО.

Сьогодні – в Одесі. Зустріч із Прем’єр-міністром Греції. Головним питанням на перемовинах із Прем’єр-міністром Греції була, звичайно, наша оборона, наші можливості в активних діях та в захисті. ППО – безумовний пріоритет. Як і в перемовинах з іншими партнерами