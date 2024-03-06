"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, поскольку противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом для Киева.
Президент Владимир Зеленский провел переговоры по усилению обороноспособности Украины с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, приоритетом Украины в таких переговорах всегда являются системы ПВО.
Сегодня - в Одессе. Встреча с Премьер-министром Греции. Главным вопросом на переговорах с Премьер-министром Греции была, конечно, наша оборона, наши возможности в активных действиях и в защите. ПВО - безусловный приоритет. Как и в переговорах с другими партнерами
Зеленский и премьер Греции в Одессе почтили память погибших 2 марта6 марта 2024, 15:31 • 13605 просмотров
Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, которое может спасти жизни людей. Владимир Зеленскьий рассказал, что вчера Одесса была под ударом "шахедов", а сегодня утром россия нанесла по городу ракетный удар.
Нужно больше защиты. Я говорил сегодня с Премьер-министром Греции Мицотакисом о том, как здесь, на юге Украины, можно усилить наших людей. Будут переговоры и с другими государствами и лидерами. Мы очень ценим каждое проявление помощи
Дополнение
Также глава государства провел оперативное совещание с местными руководителями по помощи пострадавшим в результате российских обстрелов.
Провел сегодня оперативное совещание с местными руководителями - областной властью, также чиновниками, чтобы предоставили всю необходимую помощь людям, которые потеряли жилье от российских ударов, потеряли документы. Нужно, чтобы это была достаточная помощь
Он также поблагодарил всех, кто поддерживает людей в Одессе и всех, кто работает ради Украины и в Украине.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда находился в городе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.
"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, поскольку противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом для Киева.
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