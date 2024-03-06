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"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции

"ПВО - безусловный приоритет": Зеленский обсудил усиление обороны Украины с премьером Греции

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 16:29  •  12373 просмотра

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Президент Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, поскольку противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом для Киева.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры по усилению обороноспособности Украины с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали 

По словам Зеленского, приоритетом Украины в таких переговорах всегда являются системы ПВО. 

Сегодня - в Одессе. Встреча с Премьер-министром Греции. Главным вопросом на переговорах с Премьер-министром Греции была, конечно, наша оборона, наши возможности в активных действиях и в защите. ПВО - безусловный приоритет. Как и в переговорах с другими партнерами

- рассказал президент. 

Зеленский и премьер Греции в Одессе почтили память погибших 2 марта6 марта 2024, 15:31 • 13605 просмотров

Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, которое может спасти жизни людей. Владимир Зеленскьий рассказал, что вчера Одесса была под ударом "шахедов", а сегодня утром россия нанесла по городу ракетный удар.

Нужно больше защиты. Я говорил сегодня с Премьер-министром Греции Мицотакисом о том, как здесь, на юге Украины, можно усилить наших людей. Будут переговоры и с другими государствами и лидерами. Мы очень ценим каждое проявление помощи

- подчеркнул президент Украины. 

Дополнение

Также глава государства провел оперативное совещание с местными руководителями по помощи пострадавшим в результате российских обстрелов. 

Провел сегодня оперативное совещание с местными руководителями - областной властью, также чиновниками, чтобы предоставили всю необходимую помощь людям, которые потеряли жилье от российских ударов, потеряли документы. Нужно, чтобы это была достаточная помощь

- рассказал президент в видеообращении.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает людей в Одессе и всех, кто работает ради Украины и в Украине.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда находился в городе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В момент атаки глава государства был с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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