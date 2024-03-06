Зеленский и премьер Греции в Одессе почтили память погибших 2 марта
Киев • УНН
Президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис почтили память 12 человек, среди которых 5 детей, погибших в результате удара российских "шахидов" по дому в Одессе 2 марта.
Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом почтили память людей, погибших 2 марта в результате попадания "шахеда" рф в дом в Одессе. Зеленский заявил, что важно обеспечить всем необходимым людей, которые потеряли жилье, передает УНН.
Детали
Одесса. Вместе с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом почтили память людей, погибших 2 марта в результате попадания российского "шахеда" в жилой дом. В результате этой атаки погибли 12 человек, среди них - пять детишек. Марк - ему было три года. Тимофей - ему было всего лишь четыре месяца. Елизавета - ей еще и года не исполнилось, и она погибла вместе со своей мамой. Сергей и Злата - им было девять и восемь лет. Мои соболезнования родным и близким погибших от этой жестокой российской атаки
Президент пообщался с жителями поврежденной девятиэтажки и соседних домов.
Важно обеспечить всем необходимым людей, которые потеряли жилье. С этим обязательно помогут. Все получат компенсации за уничтоженное жилье. Все соответствующие службы на месте попадания выполняли свой долг, помогали, боролись за жизнь наших людей. Почти двое суток продолжалась спасательная операция. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Спасибо каждому и каждой, кто заботится о наших людях и о государстве!
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 6 марта видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Зеленский и премьер Греции в Одессе почтили память погибших 2 марта
Президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис почтили память 12 человек, среди которых 5 детей, погибших в результате удара российских "шахидов" по дому в Одессе 2 марта.
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