Зеленський та прем'єр Греції в Одесі ушанували пам’ять загиблих  2 березня

Президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ушанували пам’ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання "шахеда" рф в будинок в Одесі. Зеленський заявив, що важливо забезпечити всім необхідним людей, які втратили житло, передає УНН.

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Одеса. Разом із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ушанували пам’ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання російського "шахеда" в житловий будинок. Унаслідок цієї атаки загинуло 12 людей, серед них – пʼять діточок. Марк – йому було три роки. Тимофій – йому було всього лише чотири місяці. Єлизавета – їй ще й року не виповнилось, і вона загинула разом зі своєю мамою. Сергій і Злата – їм було девʼять і вісім років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих від цієї жорстокої російської атаки