Зеленський та прем'єр Греції в Одесі ушанували пам’ять загиблих 2 березня
Київ • УНН
Президент Зеленський і прем'єр-міністр Греції Міцотакіс вшанували пам'ять 12 осіб, серед яких 5 дітей, загиблих в результаті удару російських "шахідів" по будинку в Одесі 2 березня.
Президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ушанували пам’ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання "шахеда" рф в будинок в Одесі. Зеленський заявив, що важливо забезпечити всім необхідним людей, які втратили житло, передає УНН.
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Одеса. Разом із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ушанували пам’ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання російського "шахеда" в житловий будинок. Унаслідок цієї атаки загинуло 12 людей, серед них – пʼять діточок. Марк – йому було три роки. Тимофій – йому було всього лише чотири місяці. Єлизавета – їй ще й року не виповнилось, і вона загинула разом зі своєю мамою. Сергій і Злата – їм було девʼять і вісім років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих від цієї жорстокої російської атаки
Президент поспілкувався з мешканцями пошкодженої дев’ятиповерхівки та сусідніх будинків.
Важливо забезпечити всім необхідним людей, які втратили житло. Із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло. Всі відповідні служби на місці влучання виконували свій обов’язок, допомагали, боролися за життя наших людей. Майже дві доби тривала рятувальна операція. Якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Дякую кожному й кожній, хто дбає про наших людей і про державу!
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 6 березні бачив удар рф по Одесі, коли там перебував він з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.