Пожежу після удару рф по об'єкту критичної інфраструктури на Франківщині загасили: рятувальники показали фото

Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, обійшлося без жертв і постраждалих, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

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"Івано-Франківщина: рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Уранці ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури області, сталося займання", - вказали у ДСНС у соцмережах.

Як вказано, постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки рф залучалися 105 рятувальників та 36 одиниць техніки ДСНС.

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