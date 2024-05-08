Пожежу після удару рф по об'єкту критичної інфраструктури на Франківщині загасили: рятувальники показали фото
Київ • УНН
Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами на об'єкті критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, залучивши 105 рятувальників та 36 одиниць техніки, обійшлося без жертв і постраждалих.
Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим ударом по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, обійшлося без жертв і постраждалих, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
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"Івано-Франківщина: рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Уранці ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури області, сталося займання", - вказали у ДСНС у соцмережах.
Як вказано, постраждалих немає.
До ліквідації наслідків атаки рф залучалися 105 рятувальників та 36 одиниць техніки ДСНС.
По Прикарпаттю росіяни завдали ракетні удари, націлившись на об'єкт енергоінфраструктури, сталася пожежа - ОВА08.05.24, 09:00 • 23627 переглядiв