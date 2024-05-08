Пожар после удара рф по объекту критической инфраструктуры на Франковщине потушили: спасатели показали фото

Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

База платных подписчиков Tinder упала на 9% в годовом исчислении до менее чем 10 миллионов в последнем квартале, не дотянув до оценок аналитиков, на фоне того, как Match Group борется за удержание пользователей на фоне ценовых изменений и снижения потребительских расходов.