По Прикарпатью россияне нанесли ракетные удары, нацелившись на объект энергоинфраструктуры, произошел пожар - ОВА

По Ивано-Франковской области российские войска в ночь на 8 мая нанесли ракетные удары, целью был объект энергетической инфраструктуры, произошел пожар, который был быстро локализован, без жертв, но масштабы ущерба оцениваются, сообщила в среду глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

Неспокойным оказалось утро для всей Украины. Враг нанес ракетные удары и по Прикарпатью. Целью был объект энергетической инфраструктуры. В результате этого возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы, огонь удалось оперативно локализовать. К счастью, обошлось без пострадавших. Состояние повреждений объекта уточняется - написала Онищук в Telegram.

Она выразила слова благодарности каждому, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, - пожарным, энергетикам, а также защитникам, которые защищают нашу землю и небо.

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