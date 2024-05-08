По Прикарпаттю росіяни завдали ракетні удари, націлившись на об'єкт енергоінфраструктури, сталася пожежа - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області, спричинивши пожежу, яку вдалося швидко локалізувати без жертв.
По Івано-Франківській області російські війська у ніч на 8 травня завдали ракетні удари, ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури, сталася пожежа, яка була швидко локалізована, без жертв, але масштаби збитків оцінюються, повідомила у середу голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише УНН.
Неспокійним виявився ранок для всієї України. Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно локалізувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стан пошкоджень об’єкта уточнюється
Вона висловила слова вдячності кожному, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, – вогнеборцям, енергетикам, а також захисникам, які боронять нашу землю та небо.
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