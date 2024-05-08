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По Прикарпаттю росіяни завдали ракетні удари, націлившись на об'єкт енергоінфраструктури, сталася пожежа - ОВА

По Прикарпаттю росіяни завдали ракетні удари, націлившись на об'єкт енергоінфраструктури, сталася пожежа - ОВА

Київ • УНН

 • 23627 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області, спричинивши пожежу, яку вдалося швидко локалізувати без жертв.

По Івано-Франківській області російські війська у ніч на 8 травня завдали ракетні удари, ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури, сталася пожежа, яка була швидко локалізована, без жертв, але масштаби збитків оцінюються, повідомила у середу голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише УНН.

Неспокійним виявився ранок для всієї України. Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно локалізувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стан пошкоджень об’єкта уточнюється

- написала Онищук у Telegram.

Вона висловила слова вдячності кожному, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, – вогнеборцям, енергетикам, а також захисникам, які боронять нашу землю та небо.

У небі над Україною вночі знищили 59 із 76 ворожих ракет та "шахедів"08.05.24, 08:41 • 22540 переглядiв

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