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Пожежі на Луганщині: Міноборони каже про двох постраждалих військових, один у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 14590 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Під час гасіння пожеж в екосистемах на Луганщині постраждало двоє військових, один із них перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Пожежі на Луганщині: Міноборони каже про двох постраждалих військових, один у тяжкому стані

“Віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков та міністр оборони України Андрій Таран працюють на Луганщині, з метою організації оперативного реагування, оцінки ситуації та ухвалення необхідних рішень для забезпечення безпеки та надання допомоги місцевому населенню”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за оперативною інформацією, станом на цей час пожежі на Луганщині локалізовано, проте загроза загоряння лишається й досі — причиною можуть стати сильні вітри. За прогнозами синоптиків, дощів не передбачається. Гасити пожежу із застосуванням авіації наразі не є можливим через безпосередню близкість до лінії зіткнення. Відтак, гостро постає питання застосування спеціальної техніки.

“До гасіння пожеж активно залучені військовослужбовці Збройних Сил України. На жаль, двоє з них отримали опіки верхніх кінцівок, тулуба та голови і були доставлені до медичного закладу. Один військовослужбовець перебуває у важкому стані”, — додається у повідомленні.

Водночас, ЗМІ раніше повідомили, що міністр оборони Андрій Таран у Сєверодонецьку заявив, що один з військових, які брали участь у гасінні пожежі на Луганщині, вважається зниклим безвісти. 

За даними Міноборони, про наявну ситуацію було оперативно проінформовано Президента України, прем’єр-міністра та членів уряду.

Як раніше повідомлялося в УНН, урядова команда через пожежі вилетіла на Луганщину та Харківщину.

Нагадаємо, господарі повністю знищених будинків під час пожеж на Луганщині та Харківщині отримають максимальну компенсацію — приблизно 300 тисяч гривень. 

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