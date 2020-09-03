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Пожежі на Харківщині та Луганщині: за повністю знищені будинки обіцяють приблизно 300 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Господарі повністю знищених будинків під час пожеж на Луганщині та Харківщині отримають максимальну компенсацію — приблизно 300 тисяч гривень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час поїздки у село Гороб’ївка Харківської області, яке найбільше постраждало від пожежі, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Пожежі на Харківщині та Луганщині: за повністю знищені будинки обіцяють приблизно 300 тис. грн

“Пожежа набула такого стрімкого поширення через значні пориви вітру — більше ніж 15 м/с. Навколо населених пунктів, які знаходяться в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг. На цей час 22 домогосподарства постраждали від вогню, 33 людини були змушені покинути свої будинки”, — зазначив міністр внутрішніх справ, який перебуває на Харківщині.

За словами Авакова, сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде ухвалено рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі.

“Господарі повністю знищених будинків отримають максимальну компенсацію — приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше — отримають меншу компенсацію. На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі”, — зауважив очільник МВС.

Аваков зазначив, що якщо згоріли документи, потрібно надати перелік, і представник МВС разом з представником Харківської ОДА допоможуть їх відновити.

“Поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що в Харківській області осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. На території Новомосковського лісництва відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини.

Як вказано, на Харківщині наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню немає. Працює два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України, загрози населеним пунктам немає, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Разом з очільником МВС на місці працює міністр соціальної політики Марина Лазебна та голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер.

Також зазначається, що у Луганській область ліквідовано 16 пожеж.

Нагадаємо, урядова команда через пожежі вилетіла на Луганщину та Харківщину.

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