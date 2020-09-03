Пожары в Харьковской и Луганской областях: за полностью уничтоженные дома обещают около 300 тыс. грн

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Хозяева полностью уничтоженных домов во время пожаров в Луганской и Харьковской получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время поездки в село Воробьевка Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.