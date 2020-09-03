Урядова команда через пожежі вилетіла на Луганщину та Харківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Урядова команда, зокрема і міністр соціальної політики Марина Лазебна, вилетіла на Луганщину та Харківщину через масштабні пожежі, які спалахнули в областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
“За дорученням Прем’єр-міністра України, 3 вересня Марина Лазебна, міністр соціальної політики, разом з урядовою командою, терміново вилетіла на Луганщину та на Харківщину, де спалахнули пожежі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що робоча поїздка здійснюється для оперативного реагування, оцінки ситуації та ухвалення необхідних рішень для забезпечення безпеки та допомоги постраждалим людям. З місця подій міністри доповідатимуть про стан перебігу подій ситуації Президенту та Прем’єр-міністру особисто.
Додається, що на Луганщині — це вже друга масштабна пожежа цього року.
Нагадаємо, за дорученням Президента та Прем’єр-міністра сьогодні урядова команда мала терміново вилетіти на Луганщину та на Харківщину, де виникли пожежі.