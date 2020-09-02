Через пожежі команда урядовців завтра вилетить на Луганщину та Харківщину - Шмигаль

“За дорученням Президента та Прем'єр-міністра завтра урядова команда терміново вилітає на Луганщину та на Харківщину, де спалахнули пожежі. На Луганщині — це вже друга масштабна пожежа цього року. Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков і міністри Арсен Аваков, Андрій Таран та Марина Лазебна виїжджають для оперативного реагування, оцінки ситуації та ухвалення необхідних рішень для забезпечення безпеки та допомоги українцям”, - написав Денис Шмигаль.

За його словами, з місця подій міністри доповідатимуть Президенту та йому особисто.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині.