Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. Про це інформує пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
“Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз”, — сказав Зеленський.
Так, за даними ОП, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів — верхова пожежа.
В одному з сіл згоріло 8 будинків зі 150. Представники ДСНС повідомили Главі держави, що для гасіння та локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині залучили підрозділи Збройних сил.
Організовано сповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, однак люди від неї поки відмовляються, повідомили в пресслужбі.
“Попередня причина пожежі — загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру”, — повідомляють в ОП.
Президент наголосив, що має отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі.
Нагадаємо, напередодні на Луганщині у лісовому масиві Сєвєродонецького лісомисливського господарства сталось загоряння лісової підстилки.