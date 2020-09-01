На Луганщині знову сталася лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Луганщині у лісовому масиві Сєвєродонецького лісомисливського господарства горить лісова підстилка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“1 вересня до ДСНС надійшла інформація про загорання лісової підстилки у лісовому масиві Сєвєродонецького лісомисливського господарства поблизу селища Борівське”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що, за уточненою інформацією від працівників лісового господарства, площа, пройдена вогнем, становить близько 9,4 га. Загрози населеним пунктам немає.
О 15:55 пожежу локалізовано.
До гасіння залучено 140 осіб та 37 одиниць техніки: від ДСНС 74 осіб та 16 од. техніки, від лісового господарства 47 осіб та 17 од. техніки, від ЗСУ 19 осіб та 4 од. техніки.
Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей. 13 липня її ліквідували.
Також нагадаємо, лісова пожежа, яка сталася 7 липня, стала причиною займання побутових відходів на міському полігоні твердих побутових відходів у Сєвєродонецьку.