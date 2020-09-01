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В Луганской области снова произошел лесной пожар

Киев • УНН

 • 26833 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Луганской области в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Луганской области снова произошел лесной пожар

"1 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании лесной подстилки в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по уточненной информации от работников лесного хозяйства, площадь, пройденная огнем, составляет около 9,4 га. Угрозы населенным пунктам нет.

В 15:55 пожар локализован.

К тушению привлечены 140 человек и 37 единиц техники: от ГСЧС 74 человек и 16 ед. техники, от лесного хозяйства 47 человек и 17 ед. техники, от ВСУ 19 человек и 4 ед. техники.

Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на селения. Погибли 5 человек. 13 июля его ликвидировали.

Также напомним, лесной пожар, который произошел 7 июля, стал причиной возгорания бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов в Северодонецке.

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