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19 березня, 18:42 • 101753 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 143397 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 119927 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 134197 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 138154 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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18 березня, 21:00 • 125519 перегляди

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18 березня, 19:01 • 124353 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Лісову пожежу на Луганщині ліквідували

Лісову пожежу на Луганщині ліквідували

Київ • УНН

 • 14345 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. На території Новоайдарського району Луганської області ліквідовано пожежу лісового масиву та сухої трави, яка виникла 6 липня. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"13 липня о 17:20 лісову пожежу на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня, ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей

9 липня лісову пожежу локалізували

Пожежу було визначено як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. 

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