Лісову пожежу на Луганщині ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На території Новоайдарського району Луганської області ліквідовано пожежу лісового масиву та сухої трави, яка виникла 6 липня. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"13 липня о 17:20 лісову пожежу на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня, ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.
9 липня лісову пожежу локалізували.
Пожежу було визначено як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня.