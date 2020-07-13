Лісову пожежу на Луганщині ліквідували

"13 липня о 17:20 лісову пожежу на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня, ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.

9 липня лісову пожежу локалізували.

Пожежу було визначено як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня.