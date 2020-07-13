Лесной пожар в Луганской области ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На территории Новоайдарского района Луганской области ликвидирован пожар лесного массива и сухой травы, который возник 6 июля. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, ликвидирован", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на селения. Погибли 5 человек.
9 июля лесной пожар локализовали.
Пожар был определен как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня.