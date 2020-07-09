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Лісові пожежі на Луганщині: загинули п'ятеро, госпіталізовували 34 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Станом на 7:00 9 липня продовжується гасіння окремих осередків на лісовій пожежі на Луганщині, підтверджено загибель 5 осіб, 34 осіб було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

“Станом на 7:00 9 липня на території Новоайдарського району продовжується гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв. З початку робіт силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро“ 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено”, — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

“Внаслідок пожежі підтверджено загибель 5 осіб та 34 особи (з них 15 дітей) було госпіталізовано. За медичною допомогою до лікарні зверталася 71 особа”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 5 тис. га.

До гасіння залучено 1 тис. 494 осіб та 293 од. тех., з них від ДСНС 736 осіб о/с та 146 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди — 16 т води). На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині. Серед них — погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

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