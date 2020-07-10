Лісова пожежа у Сєвєродонецьку перекинулася на сміттєзвалище

"Серйозна проблема виникла у міста Сєвєродонецьк – лісова пожежа, що трапилася 7 липня, викликала займання побутових відходів на міському полігоні твердих побутових відходів (ТПВ)", - вказали у міськраді.

Зазначається, що загалом полігон забезпечений протипожежними засобами, там є ємність для води на 500 куб. м, яка поповнюється зі свердловини, є автомобіль для заливання місць загоряння водою. "Проте верхова лісова пожежа була занадто потужна, і 7 липня персонал полігону був евакуйований. А при поверненні робітники побачили, що ТПВ зайнялись на значній площі полігону", - додали у міськраді.

"Сьогодні там працюють пожежники сєверодонецького управління ДСНС, проте їх сил явно недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. А продовження горіння виключає можливість вивезення сюди ТПВ з міста. Тож міська влада звернулася до голови ЛОДА Сергія Гайдая з проханням про надання допомоги в приборканні пожежі на полігоні ТПВ", - зазначили у мерії.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей. 9 липня пожежу було локалізовано, на ранок 10 липня гасіння загорання продовжувалося.