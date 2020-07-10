Лесной пожар в Северодонецке перекинулся на городскую свалку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Северодонецке Луганской области лесной пожар, который произошел 7 июля, стал причиной возгорания бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета, передает УНН.
"Серьезная проблема возникла в города Северодонецк - лесной пожар, случившийся 7 июля, стал причиной возгорания бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО)", - указали в горсовете.
Отмечается, что в целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды 500 куб. м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой. "Однако верховой лесной пожар был слишком мощным, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возвращении рабочие увидели, что ТБО загорелось на значительной площади полигона", - добавили в горсовете.
"Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для усмирения возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города. Поэтому городские власти обратились к председателю ЛОГА Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в обуздании пожара на полигоне ТБО", - отметили в мэрии.
Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки. Погибли 5 человек. 9 июля пожар был локализован, на утро 10 июля тушение возгорания продолжалось.