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ДСНС: гасіння лісової пожежі на Луганщині продовжується

ДСНС: гасіння лісової пожежі на Луганщині продовжується

Київ • УНН

 • 15196 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. На ранок п'ятниці, 10 липня, на місці лісової пожежі у Луганській області відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини у трьох осередках. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"Продовжується гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня 2020 року поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що о 17:40 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становила близько 5 тис. га.

"Станом на 7:00 10 липня відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків (23, 25, 115 квартали Борівського та Охтирського лісництв)", - додали у відомстві.

Всього до ліквідації пожежі залучено 1 тис. 169 осіб та 228 од. техніки, з них від ДСНС – 559 осіб особового складу та 111 од. пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П).

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.

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