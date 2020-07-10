ГСЧС: тушение лесного пожара в Луганской области продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. На утро пятницы, 10 июля, на месте лесного пожара в Луганской области открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в трех очагах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что в 17:40 9 июля пожар локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га.
"По состоянию на 7:00 10 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных очагов (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)", - добавили в ведомстве.
Всего к ликвидации пожара привлечены 1 тыс. 169 человек и 228 ед. техники, из них от ГСЧС - 559 человек личного состава и 111 ед. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета АН-32П).
Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки. Погибли 5 человек.