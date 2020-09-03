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Правительственная команда из-за пожаров вылетела в Луганскую и Харьковскую области

Киев • УНН

 • 10491 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Правительственная команда, в том числе и министр социальной политики Марина Лазебна, вылетела в Луганскую и Харьковскую области из-за масштабных пожаров, вспыхнувших в областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Правительственная команда из-за пожаров вылетела в Луганскую и Харьковскую области

"По поручению Премьер-министра Украины 3 сентября Марина Лазебна, министр социальной политики, вместе с правительственной командой, срочно вылетела в Луганскую область и в Харьковскую область, где вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая поездка осуществляется для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи пострадавшим людям. С места событий министры доложат о состоянии развития ситуации Президенту и Премьер-министру лично.

Добавляется, что в Луганской области - это уже второй масштабный пожар в этом году.

Напомним, по поручению Президента и Премьер-министра сегодня правительственная команда должна была срочно вылететь в Луганскую и в Харьковскую области, где возникли пожары.

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