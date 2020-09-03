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Пожары в Луганской области: Минобороны говорит о двух пострадавших военных, один в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 14589 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во время тушения пожаров в экосистемах в Луганской области пострадали два военных, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Пожары в Луганской области: Минобороны говорит о двух пострадавших военных, один в тяжелом состоянии

"Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и министр обороны Украины Андрей Таран работают в Луганской области, с целью организации оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и оказания помощи местному населению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по оперативной информации, по состоянию на данный момент пожар в Луганской области локализован, однако угроза возгорания остается до сих пор - причиной могут стать сильные ветры. По прогнозам синоптиков, дождей не предвидится. Тушить пожар с применением авиации пока не представляется возможным из-за непосредственной близости к линии соприкосновения. Поэтому, остро стоит вопрос применения специальной техники.

"К тушению пожаров активно вовлечены военнослужащие Вооруженных Сил Украины. К сожалению, двое из них получили ожоги верхних конечностей, туловища и головы и были доставлены в медицинское учреждение. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии", - добавляется в сообщении.

В то же время, СМИ ранее сообщили, что министр обороны Андрей Таран в Северодонецке заявил, что один из военных, участвовавших в тушении пожара в Луганской области, считается пропавшим без вести.

По данным Минобороны, о сложившейся ситуации был оперативно проинформирован Президент Украины, Премьер-министр и члены правительства.

Как ранее сообщалось в УНН, правительственная команда из-за пожаров вылетела в Луганскую и Харьковскую области.

Напомним, хозяева полностью уничтоженных домов во время пожаров в Луганской и Харьковской получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен.

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