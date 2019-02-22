Пожежа в центрі Одеси: постраждав рятувальник

"Через вибух, ймовірно, газового балона, постраждав рятувальник ДСНС. Його було доставлено до лікарні із забоями плеча та ребер”, - повідомила Білецька.



Наразі поліція встановлює обставини та причини пожежі.



Нагадаємо, зранку в Одесі по вулиці Решетилівській 11 сталась пожежа в житловому чотириповерховому будинку. В результаті було евакуйовано 40 людей з яких 2 діти.



Як повідомляв УНН, через пожежу в житловому будинку вибухнув, ймовірно, газовий балон.