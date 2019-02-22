Пожежа в центрі Одеси: постраждав рятувальник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Через ймовірний вибух газового балона, через пожежу у житловому будинку в центрі Одеси, був травмований рятувальник ДСНС. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила представник відділу комунікацій ГУ Нацполіції Одеси Світлана Білецька.
"Через вибух, ймовірно, газового балона, постраждав рятувальник ДСНС. Його було доставлено до лікарні із забоями плеча та ребер”, - повідомила Білецька.
Наразі поліція встановлює обставини та причини пожежі.
Нагадаємо, зранку в Одесі по вулиці Решетилівській 11 сталась пожежа в житловому чотириповерховому будинку. В результаті було евакуйовано 40 людей з яких 2 діти.
Як повідомляв УНН, через пожежу в житловому будинку вибухнув, ймовірно, газовий балон.