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Пожежа в центрі Одеси: постраждав рятувальник

Пожежа в центрі Одеси: постраждав рятувальник

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Через ймовірний вибух газового балона, через пожежу у житловому будинку в центрі Одеси, був травмований рятувальник ДСНС. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила представник відділу комунікацій ГУ Нацполіції Одеси Світлана Білецька.

"Через вибух, ймовірно, газового балона, постраждав рятувальник ДСНС. Його було доставлено до лікарні із забоями плеча та ребер”, - повідомила Білецька.

Наразі поліція встановлює обставини та причини пожежі.

Нагадаємо, зранку в Одесі по вулиці Решетилівській 11 сталась пожежа в житловому чотириповерховому будинку. В результаті було евакуйовано 40 людей з яких 2 діти.

Як повідомляв УНН, через пожежу в житловому будинку вибухнув, ймовірно, газовий балон.

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