В Одесі горів житловий будинок, евакуйовано 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні вранці в Одесі по вулиці Рішельєвська 11 горів чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.
“22 лютого о 05:19 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому житловому будинку у м. Одеса по вулиці Рішельєвська 11”, — йдеться у повідомленні.
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Пожежно-рятувальними підрозділами було встановлено, що горить покрівля житлового будинку на площі 800 м.кв.
Через загрозу руйнування покрівлі, з будинку було евакуйовано 40 людей з яких 2 діти.
О 07:08 пожежу локалізовано та о 08:00 ліквідовано.
За інформацією рятувальників, загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС залучалось 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 75 чоловіка особового складу.
Нагадаємо, в Україні намагалися підпалити один із арсеналів Збройних сил України.