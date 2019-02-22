В Одессе горел жилой дом, эвакуированы 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня утром в Одессе на улице Ришельевская 11 горел четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
"22 февраля в 5:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в г. Одесса по улице Ришельевская 11", - говорится в сообщении.
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Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит кровля жилого дома на площади 800 м.кв.
Из-за угрозы разрушения кровли, из дома были эвакуированы 40 человек из которых 2 детей.
В 7:08 пожар локализован и в 08:00 ликвидирован.
По информации спасателей, погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.
От ГСЧС привлекалось 15 единиц пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава.
Напомним, в Украине пытались поджечь один из арсеналов Вооруженных сил Украины.