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В Україні намагалися підпалити арсенал ЗСУ

В Україні намагалися підпалити арсенал ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Україні намагалися підпалити один із арсеналів Збройних сил України. Про це у четвер повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, передає УНН.

"Сьогодні, 21 лютого, завдяки вмілим діям особового складу, попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів Збройних Сил України. Загрозу оперативно ліквідовано, без наслідків", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

При цьому у Генштабі не уточнили область, де розміщений арсенал ЗСУ, який хотіли підпалити.

Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня 2018 року в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території 6-го арсеналу з подальшою пожежою. 24 жовтня 2018 року о 18:00 керівником гасіння пожежі на 6-му арсеналі Міноборони було оголошено її ліквідацію.

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