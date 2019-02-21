В Украине пытались поджечь арсенал ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Украине пытались поджечь один из арсеналов Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает УНН.
"Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины. Угрозу оперативно ликвидировано, без последствий", - сообщили в Генштабе.
Как отмечается, в настоящее время продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.
При этом в Генштабе не уточнили область, где расположен арсенал ВСУ, который хотели поджечь.
Напомним, в 3:30 9 октября 2018 года в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории 6-го арсенала с последующей пожаром. 24 октября в 18:00 руководителем тушения пожара на 6-м арсенале Минобороны было объявлено ее ликвидацию.