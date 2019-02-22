Пожежа в центрі Одеси: ймовірно вибухнув газовий балон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Через пожежу у житловому будинку в центрі Одеси стався вибух, ймовірно, газового балона. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила представник відділу комунікацій ГУ Нацполіції Одеси Світлана Білецька.
“Пожежа зайнялась на горищі чотириповерхівки. Через розповсюдження вогню вибухнув, ймовірно, газовий балон”, - повідомила вона.
Наразі поліція встановлює обставини та причини події.
Нагадаємо, зранку в Одесі по вулиці Решетилівській 11 сталась пожежа в житловому чотириповерховому будинку. В результаті було евакуйовано 40 людей з яких 2 діти.
Як повідомляв УНН, в ДСНС перевіряють інформацію про можливий вибух в житловому будинку.