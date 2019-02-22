Пожежа в центрі Одеси: ймовірно вибухнув газовий балон

“Пожежа зайнялась на горищі чотириповерхівки. Через розповсюдження вогню вибухнув, ймовірно, газовий балон”, - повідомила вона.



Наразі поліція встановлює обставини та причини події.



Нагадаємо, зранку в Одесі по вулиці Решетилівській 11 сталась пожежа в житловому чотириповерховому будинку. В результаті було евакуйовано 40 людей з яких 2 діти.



Як повідомляв УНН, в ДСНС перевіряють інформацію про можливий вибух в житловому будинку.