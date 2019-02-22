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Пожежа в центрі Одеси: ймовірно вибухнув газовий балон

Пожежа в центрі Одеси: ймовірно вибухнув газовий балон

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Через пожежу у житловому будинку в центрі Одеси стався вибух, ймовірно, газового балона. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила представник відділу комунікацій ГУ Нацполіції Одеси Світлана Білецька.

“Пожежа зайнялась на горищі чотириповерхівки. Через розповсюдження вогню вибухнув, ймовірно, газовий балон”, - повідомила вона.

Наразі поліція встановлює обставини та причини події.

Нагадаємо, зранку в Одесі по вулиці Решетилівській 11 сталась пожежа в житловому чотириповерховому будинку. В результаті було евакуйовано 40 людей з яких 2 діти.

Як повідомляв УНН, в ДСНС перевіряють інформацію про можливий вибух в житловому будинку.

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